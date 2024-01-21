Бастрыкин поручил доложить о расследовании крушения Falcon 10 в Афганистане

jetphotos.com/Manuel Llama - Benalmadena Spotters Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту крушения в Афганистане самолета Falcon 10 с россиянами на борту, сообщили в ведомстве.
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