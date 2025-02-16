📹❗️Редкие кадры перегонки звена дальних ракетоносцев Ту-22М3 на новый аэродром дислокации (вероятно, пребывающий в 500 - 700 км от зоны СВО).
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📹❗️Редкие кадры перегонки звена дальних ракетоносцев Ту-22М3 на новый аэродром дислокации (вероятно, пребывающий в 500 - 700 км от зоны СВО).