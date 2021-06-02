Скатерть-Самобранка

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Китайские жареные пельмени. Пельмени-пирожки придутся по вкусу всем

Китайские жареные пельмени. Пельмени-пирожки придутся по вкусу всем

Китайские жареные пельмени — очень необычное и оригинальное блюдо. Китайские жареные пельмени: ингредиенты Начинка: Китайская капуста — 400-500 грамм (четыреста — пятьсот грамм) Масло растительное — 1 ст.

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