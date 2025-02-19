Как -то наш президент В.В. Путин сказал, если не будет России, то для чего тогда нужен весь МИР? Я сегодня хочу продолжить эту мудрую мысль.
Русский народ надо спасать всем миром!
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Автор, мы живём в капитализме, а ты пишешь о социалистических нормах. Это СССР мог так делать. Но не в РФ такое возможно, чтобы гасить ипотеку за счёт бюджета и прочие твои фантазии. И вопрос- какое отношение к русскому народу имеет это фото в начале опуса: Да, когда-то в незапамятные времена носили это на Руси. Но сейчас оденься так, тебя кретином посчитают. "Великому государственно образующему русскому народу быть." При одном неизменном условии - если коэффициент рождаемости будет вы 2, где-то, 2,3, либо 2,5. Иначе скоро , лет через 50 Россия исчезнет с лица планеты.
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21 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Для нынешней власти народ является товаром и не более, как и сама Россия. Власть распродает ее политикам, чиновникам, олигархам с бизнесменами, банкирам и финансовым организациям.... Власть уничтожает народ России и готова его заменить пришлыми....
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11 час.
вд
валерий двойнишников
Для сегодняшней власти другой приоритет- МИГРАНТЫ!
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6 час.
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