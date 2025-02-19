Русский народ надо спасать всем миром!

Владимир Алтайцев

Автор, мы живём в капитализме, а ты пишешь о социалистических нормах. Это СССР мог так делать. Но не в РФ такое возможно, чтобы гасить ипотеку за счёт бюджета и прочие твои фантазии. И вопрос- какое отношение к русскому народу имеет это фото в начале опуса: Да, когда-то в незапамятные времена носили это на Руси. Но сейчас оденься так, тебя кретином посчитают. "Великому государственно образующему русскому народу быть." При одном неизменном условии - если коэффициент рождаемости будет вы 2, где-то, 2,3, либо 2,5. Иначе скоро , лет через 50 Россия исчезнет с лица планеты.