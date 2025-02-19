РУССКАЯ НАЦИОНА...
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Русский народ надо спасать всем миром!

Русский народ надо спасать всем миром!

Как -то наш президент В.В. Путин сказал, если не будет России, то для чего тогда нужен весь МИР? Я сегодня хочу продолжить эту   мудрую мысль.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Автор, мы  живём в капитализме, а  ты  пишешь  о  социалистических нормах. Это СССР  мог  так  делать. Но не в РФ такое возможно, чтобы  гасить ипотеку  за  счёт бюджета  и прочие твои фантазии. И вопрос- какое отношение  к русскому  народу  имеет это фото  в начале  опуса: Да, когда-то  в незапамятные времена  носили  это на Руси. Но сейчас  оденься  так, тебя  кретином посчитают. &quot;Великому государственно образующему русскому народу быть.&quot;  При одном  неизменном условии - если коэффициент рождаемости  будет  вы  2, где-то, 2,3, либо  2,5. Иначе  скоро  , лет через  50  Россия  исчезнет с лица планеты.
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Для нынешней власти народ является товаром и не более, как и сама Россия. Власть распродает ее политикам, чиновникам, олигархам с бизнесменами, банкирам и финансовым организациям.... Власть уничтожает народ России и готова его заменить пришлыми....
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