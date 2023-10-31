Премьер-министр Казахстана назвал причину трагедии на шахте в Караганде

Авария на шахте имени Костенко в Карагандинской области, в результате которой погибли шахтеры, произошла из-за пренебрежения правилами промышленной безопасности, заявил во вторник на заседании правительства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
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