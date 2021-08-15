"Женщины в соку": глупость стихотворения Ларисы Рубальской для женщин

Уважаю творчество Ларисы Рубальской, но вот это. изображение из сети интернет и в свободном доступе изображение из сети интернет и в свободном доступе Уважаю творчество Ларисы Рубальской, но вот это, конкретное стихотворение считаю коньюнктурным.