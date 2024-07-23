Байден подключился к выступлению Харрис по голосовой связи

Действующий президент США Джо Байден в понедельник, 22 июля, по аудиосвязи подключился к выступлению американского вице-президента Камалы Харрис в предвыборном штабе демократов в качестве нового кандидата на пост главы государства.
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