Rivian: производитель электромобилей сокращает прогнозы по поставкам из-за пошлин Трампа и торговых войн

Во вторник в своем отчете о прибылях компания Rivian заявила, что в этом году она, скорее всего, поставит меньше автомобилей, чем прогнозировалось ранее, из-за тарифов президента Трампа и других изменений в законодательстве, став последним автопроизводителем, пострадавшим от хаотичной экономической политики новой администрации.
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