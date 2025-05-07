Rivian: производитель электромобилей сокращает прогнозы по поставкам из-за пошлин Трампа и торговых войн

Во вторник в своем отчете о прибылях компания Rivian заявила, что в этом году она, скорее всего, поставит меньше автомобилей, чем прогнозировалось ранее, из-за тарифов президента Трампа и других изменений в законодательстве, став последним автопроизводителем, пострадавшим от хаотичной экономической политики новой администрации.