Умная вязаная ткань переключается между устойчивыми объёмными формами

Инженеры Школы инженерных и прикладных наук Гарвардского университета (Harvard SEAS) создали толстые вязаные ткани из эластичной пряжи, способные защёлкиваться между несколькими устойчивыми трёхмерными конфигурациями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Скверное пророчес...
- Парк «Патриот» ст...
- Парк «Патриот» ст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым