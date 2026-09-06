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Пронедра

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Умная вязаная ткань переключается между устойчивыми объёмными формами

Умная вязаная ткань переключается между устойчивыми объёмными формами

Инженеры Школы инженерных и прикладных наук Гарвардского университета (Harvard SEAS) создали толстые вязаные ткани из эластичной пряжи, способные защёлкиваться между несколькими устойчивыми трёхмерными конфигурациями.

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