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Глава МИД Германии Бербок: присоединение Украины к Евросоюзу не может пройти по упрощенной процедуре

Глава МИД Германии Бербок: присоединение Украины к Евросоюзу не может пройти по упрощенной процедуре

Присоединение Киева к Европейскому союзу не может пройти по упрощенной процедуре. На это, как передает ТАСС, указала Анналена Бербок, руководитель немецкого внешнеполитического ведомства.

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