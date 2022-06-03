Глава МИД Германии Бербок: присоединение Украины к Евросоюзу не может пройти по упрощенной процедуре

Присоединение Киева к Европейскому союзу не может пройти по упрощенной процедуре. На это, как передает ТАСС, указала Анналена Бербок, руководитель немецкого внешнеполитического ведомства.
Популярные статьи
- Противник СВО, актёр Евгений Миронов сам приехал в Донбасс «увидеть все своими глазами»
- Елисейский дворец: Шольц и Макрон призвали Путина освободить украинских военнослужащих, вышедших с «Азовстали»
- Опубликовано продолжение расследования о журналистах со всей России, которые плотно работали с британскими кураторами
Свежие комментарии