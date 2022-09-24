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В Астрахани мастер-класс проведет легендарный дзюдоист Тамерлан Тменов

В Астрахани мастер-класс проведет легендарный дзюдоист Тамерлан Тменов

В мероприятии могут принять участие все желающие. Для повышения уровня технической подготовленности спортсменов и тренеров по дзюдо в ЮФО и СКФО проводится серия мастер-классов одного из самых известных единоборцев страны XXI века Тамерлана Тменова.

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