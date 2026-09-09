Бессент: Европа самоустранилась от диалога с Россией по Украине

Американцы снова хотят быть «самыми главными».
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То есть, требовать своего присутствия на переговорах, пытаться влезать в любые слёты США и РФ - это теперь называется "самоустранилась"? А, может, ЕС просто послали куда подальше в связи с их никчёмностью?