Переулками столицы. Дойти до Арбата – начиная с Лёвшинских За время наших сугубо дилетантских путешествий по столичным переулкам мы дважды успели побывать в этих местах – притяжение Арбата так или иначе, но сказывается: Чистые-Пречистые и От «Пушки» до Нового Арбата.