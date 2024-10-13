Переулками столицы. Дойти до Арбата – начиная с Лёвшинских За время наших сугубо дилетантских путешествий по столичным переулкам мы дважды успели побывать в этих местах – притяжение Арбата так или иначе, но сказывается: Чистые-Пречистые и От «Пушки» до Нового Арбата.
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