Страна пессимистов. Больше половины опрошенных считает, что Украина свернула не туда

Пока президент Украины Владимир Зеленский, согласно свежим соцопросам, потихоньку теряет популярность, украинцы задумываются, а куда мы, собственно, идём, и чем всё это закончится? Понятно, что из цензурных соображений украинские СМИ давно не могут дать однозначный ответ на вопрос «куда идёт Украина?».