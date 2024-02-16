Страна пессимистов. Больше половины опрошенных считает, что Украина свернула не туда

Пока президент Украины Владимир Зеленский, согласно свежим соцопросам, потихоньку теряет популярность, украинцы задумываются, а куда мы, собственно, идём, и чем всё это закончится? Понятно, что из цензурных соображений украинские СМИ давно не могут дать однозначный ответ на вопрос «куда идёт Украина?».
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