Зарубин показал, как бортпроводники Air France фотографировали Путина в Индии

Журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин запечатлел, как бортпроводники Air France бросились фотографировать президента РФ Владимира Путина, когда увидели его в гостинице, где он жил во время визита в Индию на саммит БРИКС.
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