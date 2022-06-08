Руководитель подразделения полиции г.Тюмени выразил благодарность жителю Тюменского района за неравнодушие и активную гражданскую позицию

Руководитель подразделения полиции г.Тюмени выразил благодарность жителю Тюменского района за неравнодушие и активную гражданскую позицию

Житель Тюменского района Виктор Тюльков находился на своем рабочем месте возле села Онохино, когда его внимание привлек подозрительный мужчина, который бросил автомобиль на обочине дороги и спешно покинул его, направившись в сторону населенного пункта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх