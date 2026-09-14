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Новости Брянска

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60 тысяч за укус: суд рассмотрел дело о нападении бездомной собаки на 11-летнего ребенка в Клинцах

60 тысяч за укус: суд рассмотрел дело о нападении бездомной собаки на 11-летнего ребенка в Клинцах

На 11-летнего мальчика в Клинцах напала стая бездомных собак. Одна из них укусила ребенка за голень.Клинцовский городской суд частично удовлетворил иск прокурора о компенсации морального вреда в интересах несовершеннолетнего, пострадавшего от нападения безнадзорных собак.

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