60 тысяч за укус: суд рассмотрел дело о нападении бездомной собаки на 11-летнего ребенка в Клинцах

На 11-летнего мальчика в Клинцах напала стая бездомных собак. Одна из них укусила ребенка за голень.Клинцовский городской суд частично удовлетворил иск прокурора о компенсации морального вреда в интересах несовершеннолетнего, пострадавшего от нападения безнадзорных собак.