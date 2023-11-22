В Волгоградской области проходит курс молодого бойца для новобранцев соединения РХБ защиты ЮВО

В рамках месячной подготовки новобранцы изучают требования общевоинских уставов, учатся оказывать первую медицинскую помощь, осваивают основы специальной и тактической подготовок в зависимости от их штатных должностей, а также совершенствуют физическую и строевую подготовку.
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