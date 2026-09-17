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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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35-я ракетка мира Бусе считает, что обыграл бы 1 женского рейтинга

35-я ракетка мира Игнасио Бусе заявил, что обыграл бы первую ракетку мира женского рейтинга. – Будучи игроком топ-30, ты обыграл бы сейчас теннисистку, которая занимает первое место в рейтинге? – Да.

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