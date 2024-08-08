Россиянам перечислили главные источники бактерий на кухне

Некоторые предметы на кухне накапливают больше бактерий, чем другие, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин Прежде всего, рассказал врач, опасность несут кухонные ножи, поскольку люди не соблюдают рекомендации по их использованию для разных продуктов.
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