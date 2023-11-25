Мы знаем, что американцы противостояли Советскому Союзу, а президент США Рональд Рейган в своём выступлении перед национальной ассоциацией евангелистов США назвал СССР «империей зла».
Почему Россия и каждый россиянин оказались врагом для всего коллективного Запада? Мы же всё делали для дружбы с ними, и даже больше...
Комментарии
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Лидия
Так на этот вопрос ещё Крылов ответил - Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Они нас сожрали в 90-е, сейчас пришли за новой порцией, уж и Россию поделили на куски. Если элита снова не предаст, то расцвет неизбежен.
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1 час.
Надежда
Как раз хотели сожрать, но расслабились, глядя на пьющего президента и решили, что он сам все сделает за них. Но ошиблись и теперь предпринимают попытки вернуть нас снова в 90-е, а никак...)
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1 час.
фарид сабиров
Это только враги Родины России всегда только и мечтали лизать жопу западенцам и только ради будущего проживания там с награбленным. А народу этот запизденец даром не нать. У нас нет ни единого общего ни в развитии ни в понимании ни в образе мышления ни в образе жизни. Там желание ни хрена ни делать только стричь бабло , вот и (наши) нынешние властиприхватившие об этом мечтают. Вот и разница
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26 мин.
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