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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 891 подписчик

Почему Россия и каждый россиянин оказались врагом для всего коллективного Запада? Мы же всё делали для дружбы с ними, и даже больше...

Почему Россия и каждый россиянин оказались врагом для всего коллективного Запада? Мы же всё делали для дружбы с ними, и даже больше...

Мы знаем, что американцы противостояли Советскому Союзу, а президент США Рональд Рейган в своём выступлении перед национальной ассоциацией евангелистов США назвал СССР «империей зла».

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Комментарии
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Лидия
Так на этот вопрос ещё Крылов ответил - Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Они нас сожрали в 90-е, сейчас пришли за новой порцией, уж и Россию поделили на куски. Если элита снова не предаст, то расцвет неизбежен.
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1 час.
Надежда
Как раз хотели сожрать, но расслабились, глядя на пьющего президента и решили, что он сам все сделает за них. Но ошиблись и теперь предпринимают попытки вернуть нас снова в 90-е, а никак...)
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1 час.
фарид сабиров
Это только враги Родины России всегда только и мечтали лизать жопу западенцам и только ради будущего проживания там с награбленным. А народу этот запизденец даром не нать. У нас нет ни единого общего ни в развитии ни в понимании ни в образе мышления ни в образе жизни. Там желание ни хрена ни делать только стричь бабло , вот и (наши) нынешние властиприхватившие об этом мечтают. Вот и разница
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26 мин.

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