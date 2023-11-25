Почему Россия и каждый россиянин оказались врагом для всего коллективного Запада? Мы же всё делали для дружбы с ними, и даже больше...

Лидия Так на этот вопрос ещё Крылов ответил - Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Они нас сожрали в 90-е, сейчас пришли за новой порцией, уж и Россию поделили на куски. Если элита снова не предаст, то расцвет неизбежен.

Надежда Как раз хотели сожрать, но расслабились, глядя на пьющего президента и решили, что он сам все сделает за них. Но ошиблись и теперь предпринимают попытки вернуть нас снова в 90-е, а никак...)