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Форвард «Спартака» Порядин: «Моментами выступаем более-менее, но это «более-менее» сразу портит игра в обороне»

— Стартом в этом сезоне недовольны? — Тяжело сейчас говорить. Слов пока нет. Провалили последний матч с «Адмиралом».

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