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Владимир Ефимов: 8 садиков и школ построят инвесторы в ТиНАО

Владимир Ефимов: 8 садиков и школ построят инвесторы в ТиНАО

Власти Москвы в минувшем мае согласовали несколько новых проектов договоров участия, в соответствии с которыми инвесторы возведут в ТиНАО 8 образовательных объектов и передадут их городу.

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