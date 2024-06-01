Венгрия заняла 3 место по уровню финансового достатка среди молодежи из 38 стран

Согласно опросу, опубликованному Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Венгрия заняла третье место по уровню финансового достатка среди молодежи из 38 стран после Финляндии и Дании, с показателем лишь 5,2% в 2022 году.
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