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Трамп объяснил важность дружбы с Ким Чен Ыном наличием ядерного оружия

Трамп объяснил важность дружбы с Ким Чен Ыном наличием ядерного оружия

Свои «отличные отношения» с лидером КНДР американский президент Дональд Трамп объяснил наличием у Северной Кореи ядерного оружия.

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