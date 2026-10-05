В Калуге две котельные защитят от атак дронов за 285 млн рублей

На защиту двух калужских котельных от атак дронов «Калугатеплосеть» выделит 285 млн рублей: 165 млн на котельную на 1-м Академическом проезде и 120 млн на котельную на улице Вооруженного Восстания.
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