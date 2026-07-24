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Антон Актуганов: источником целей для ИИ остается человек

Антон Актуганов: источником целей для ИИ остается человек

В пятницу эксперт в сфере автоматизации рабочих процессов Антон Актуганов в ходе диалога с ТАСС проинформировал о том, что современные системы искусственного интеллекта обрели способность самостоятельно разбивать сложные задачи на подзадачи и планировать ход работы без участия человека.

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