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«Софтлайн» завершила обмен ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн»

Компания «Софтлайн» объявила о завершении приема оферт от владельцев глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии и СПБ Банке, по обмену их ГДР на акции «Софтлайн».

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