«Софтлайн» завершила обмен ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн»

Компания «Софтлайн» объявила о завершении приема оферт от владельцев глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии и СПБ Банке, по обмену их ГДР на акции «Софтлайн».
Компания «Софтлайн» объявила о завершении приема оферт от владельцев глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии и СПБ Банке, по обмену их ГДР на акции «Софтлайн».
Свежие комментарии