День открытых дверей 16 марта 2024 года в нашей школе

Долгожданный день открытых дверей в нашей школе состоялся 16 марта 2024 года Уважаемые родители и будущие ученики! Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС I рада сообщить, что День открытых дверей в нашем образовательном учреждении прошел великолепно.
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