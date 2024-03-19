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Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС...I

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День открытых дверей 16 марта 2024 года в нашей школе

День открытых дверей 16 марта 2024 года в нашей школе

Долгожданный день открытых дверей в нашей школе состоялся 16 марта 2024 года Уважаемые родители и будущие ученики! Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС I рада сообщить, что День открытых дверей в нашем образовательном учреждении прошел великолепно.

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