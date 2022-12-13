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О Москве без прикрас: истории москвичей о перезагрузке столицы и любимых локациях

О Москве без прикрас: истории москвичей о перезагрузке столицы и любимых локациях

В официальном сообществе Московского урбанистического форума (МУФ) ВКонтакте доступны короткие видеоинтервью с жителями столицы, которые делятся своим впечатлением по поводу градостроительных изменений и преобразований городских пространств.

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