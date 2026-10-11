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Мошенники стали заманивать россиян скидкой в 15% на поддельные сайты ЖКУ

Мошенники стали заманивать россиян скидкой в 15% на поддельные сайты ЖКУ

Злоумышленники запустили новую мошенническую схему, убеждая россиян переходить на поддельные сайты, замаскированные под расчетные центры и сервис ГИС ЖКХ, ради получения скидки в 15% на оплату коммунальных услуг.

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