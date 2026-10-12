АвтоВАЗ предложил расширить круг получателей льготных автокредитов на фоне угрозы снижения продаж Lada Елена ГалицкаяРоссийский автопром рассчитывает на корректировку действующих механизмов государственной поддержки спроса на автомобили.
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