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АвтоВАЗ предложил расширить круг получателей льготных автокредитов на фоне угрозы снижения продаж Lada

АвтоВАЗ предложил расширить круг получателей льготных автокредитов на фоне угрозы снижения продаж Lada

АвтоВАЗ предложил расширить круг получателей льготных автокредитов на фоне угрозы снижения продаж Lada Елена ГалицкаяРоссийский автопром рассчитывает на корректировку действующих механизмов государственной поддержки спроса на автомобили.

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