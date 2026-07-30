Четыре человека пострадали в результате террористической атаки 15 украинских дронов на логистический центр в Пензе — губернатор области Олег Мельниченко.
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Четыре человека пострадали в результате террористической атаки 15 украинских дронов на логистический центр в Пензе — губернатор области Олег Мельниченко.
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