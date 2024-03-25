Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Постпред РФ Платонов заявил, что ВТО не имеет альтернативы

Постпред РФ Платонов заявил, что ВТО не имеет альтернативы

Постоянный представитель Российской Федерации при Всемирной торговой организации (ВТО) Николай Платонов заявил, что интеграционная организация, членами которой являются 164 государства, не исчерпала себя как регулятор и в настоящее время не имеет альтернативы.

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