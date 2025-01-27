Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда пополнил коллекцию новыми произведениями

К годовщине со дня освобождения города К 81-й годовщине со дня освобождения города Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда пополнил коллекцию изобразительного искусства новыми произведениями.
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