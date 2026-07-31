Психолог объяснил, как не дать мошенникам играть на эмоциях и защитить близких родственников

О том, как противостоять психологическому давлению мошенников и не стать жертвой их профессиональных сценариев, в эфире «МК» рассказал специалист по психологической безопасности, научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов .
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