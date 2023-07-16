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В этот день советовали съесть пирожок с маком: приметы на 16 июля

Сегодня, 16 июля,  — Стожары или Маков день. Стожарами раньше называлась Полярная звезда. Она является символом успеха и богатства.

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