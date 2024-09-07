Завершился первый розыгрыш баллов в рамках программы «Миллион призов»

Участники акции выигрывают призы и баллы В Москве завершился первый этап розыгрыша акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва», который проходит в рамках программы «Миллион призов» и связан с выборами депутатов.
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