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Алаудинов заявил, что СВО поменяла формы и методы ведения боевых действий

Алаудинов заявил, что СВО поменяла формы и методы ведения боевых действий

Специальная военная операция (СВО) радикально изменила способы ведения боевых действий, рассказал ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

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