Русская весна

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«Отважные» уничтожили вражескую бронемашину на ходу (ВИДЕО)

«Отважные» уничтожили вражескую бронемашину на ходу (ВИДЕО)

«Отважные» уничтожили очередную вражескую бронемашину. Выстрелом ПТУРа бойцов «Сибирского объединения» прямо на ходу была уничтожена техника украинских боевиков, перевозившая личный состав для совершения ротации на краснолиманском направлении.

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