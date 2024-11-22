Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 728 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    влип по самый окоп!Взятка не помогла...
  • Сергей Oблезов
    Было бы полезным для достижения мира во всем мире-это пульнуть Сарматом во внутренний дворик Пентагона!!!!Срочное совещание...
  • V K
    У Германии в соответствии с исторической традицией должен быть только один план, а именно: полная и бозоговорочная ка...Минобороны ФРГ: у...

WSJ: взорванный «Северный поток-2» пытается купить американский инвестор

WSJ: взорванный «Северный поток-2» пытается купить американский инвестор

Финансист из Майями Стивен Линч в 2007 году уже купил дочернюю компанию ЮКОСа.Финансист из Майями Стивен Линч хочет купить взорванный газопровод «Северный поток-2» = он обратился к властям США, чтобы получить лицензию на участие в торгах на возможном будущем аукционе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх