WSJ: взорванный «Северный поток-2» пытается купить американский инвестор

Финансист из Майями Стивен Линч в 2007 году уже купил дочернюю компанию ЮКОСа.Финансист из Майями Стивен Линч хочет купить взорванный газопровод «Северный поток-2» = он обратился к властям США, чтобы получить лицензию на участие в торгах на возможном будущем аукционе.