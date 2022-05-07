Игра с огнем: стоит ли Волгограду ждать страшных ландшафтных пожаров

Горячий степной климат делает волгоградцев априори уязвимыми перед ландшафтными пожарами. Особый противопожарный Конечно, волгоградцам, живущим в жарком степном климате, не привыкать к регулярным ограничениям по части противопожарной безопасности.
Горячий степной климат делает волгоградцев априори уязвимыми перед ландшафтными пожарами. Особый противопожарный Конечно, волгоградцам, живущим в жарком степном климате, не привыкать к регулярным ограничениям по части противопожарной безопасности.
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