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Игра с огнем: стоит ли Волгограду ждать страшных ландшафтных пожаров

Игра с огнем: стоит ли Волгограду ждать страшных ландшафтных пожаров

Горячий степной климат делает волгоградцев априори уязвимыми перед ландшафтными пожарами. Особый противопожарный Конечно, волгоградцам, живущим в жарком степном климате, не привыкать к регулярным ограничениям по части противопожарной безопасности.

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