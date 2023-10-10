AFP: Еврокомиссия пригрозила Маску за «дезинформацию» о конфликте в Израиле

Бизнесмен Илон Маск получил предупреждение Еврокомиссии из-за распространения в принадлежащей ему соцсети X (ранее Twitter) дезинформации относительно конфликта, происходящего между Палестиной и Израилем.
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