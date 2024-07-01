Мэрия Омска, застройщик ЖК «Мирапорт» и собственник причала в Нефтяниках добровольно не остановили скандальное строительство многоэтажки в микрорайоне «Пригородный», сообщили в облпрокуратуре.
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Мэрия Омска, застройщик ЖК «Мирапорт» и собственник причала в Нефтяниках добровольно не остановили скандальное строительство многоэтажки в микрорайоне «Пригородный», сообщили в облпрокуратуре.