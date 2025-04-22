США бросают Украину: Быстро не вышло, вдолгую — накладно

Почему русские танки на улицах Берлина снова могут стать европейской реальностью Дмитрий Родионов На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: Andrew Harrer/Zuma/TASS) Материал комментируют: Иван Мезюхо Михаил Игнатов США прекратят попытки выступить посредником в достижении мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не появятся явные признаки возможности заключения сделки, заявил государственный секретарь Марко Рубио.