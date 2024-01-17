Дорогие друзья, всё!

АндрейБорков

Пока это только слова, на деле поддержка УкРуины продолжается, обстрелы нашей территории, городов и сел продолжаются, продолжаются попытки атаковать наши войска на линии боевого соприкосновения, продолжают гибнуть и мирные граждане РФ и бойцы СВО (вчера губернатор Сахалина высказал соболезнования семьям недавно погибших сахалинцев), продолжаются попытки террористических актов на территории РФ укропитеков..... по этому сказать, что ВСЕ это явно противоречит тому, что имеется на данный момент и тому, что будет в ближайшем будущем. Не надо выдавать ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ, это обычно очень хреново заканчивается.