СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иринушка
    Похоже этому толстомордому погоны жмут.....Пытавшемуся выгор...
  • Александр Денисов
    Зятек присматривал за Вовой после того как сдох Ельцин, думаю так.Самый неприкоснов...
  • Александр Попов
    А о советской власти за 70 лет можно"А что вы сделали...

Дорогие друзья, всё!

Дорогие друзья, всё!

Читаю я некоторых персонажей и тихо офигеваю от их, кхм, «незамутнённости». А ведь факты просты и лежат на поверхности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Пока это только слова, на деле поддержка УкРуины продолжается, обстрелы нашей территории, городов и сел продолжаются, продолжаются попытки атаковать наши войска на линии боевого соприкосновения, продолжают гибнуть и мирные граждане РФ и бойцы СВО (вчера губернатор Сахалина высказал соболезнования семьям недавно погибших сахалинцев), продолжаются попытки террористических актов на территории РФ укропитеков..... по этому сказать, что ВСЕ это явно противоречит тому, что имеется на данный момент и тому, что будет в ближайшем будущем. Не надо выдавать ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ, это обычно очень хреново заканчивается.
Ответить
21 час.
Александр Салтановский
Да, пиндосы как давали бабки, так и будут давать, меньше но будут, ровно столько сколько нужно для того, чтоб этот мусорник - укРуина тлел и вонял как можно дольше и главное как можно дальше!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх