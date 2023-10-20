«Всё перерыли»: ВСУ уже ждут нас в Херсоне, Николаеве и Одессе – Гурулёв

ВСУ готовятся к российскому наступлению на Херсон и далее – на Николаев и Одессу. Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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