«Всё перерыли»: ВСУ уже ждут нас в Херсоне, Николаеве и Одессе – Гурулёв

ВСУ готовятся к российскому наступлению на Херсон и далее – на Николаев и Одессу. Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».