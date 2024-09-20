СК установил причастных к убийству военкора агентства Sputnik Бентли

Следственный комитет России завершил предварительное следствие по уголовному делу об убийстве военного корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли и установил, что к его смерти причастны военнослужащие Вооруженных сил РФ Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов.