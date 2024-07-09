Дмитрий Демешин собрался повышать уровень жизни в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин подвел итоги своей работы на посту главы региона, который он занял в конце мая после назначения Михаила Дегтярева на пост министра спорта.
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