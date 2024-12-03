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Писатель Таксюр: свыше 20 тысяч человек арестованы на Украине за госизмену

Писатель Таксюр: свыше 20 тысяч человек арестованы на Украине за госизмену

Киевский писатель, участник движения "Другая Украина" Ян Таксюр заявил, что свыше 20 тысяч человек уже отправлены под арест на Украине по "политической" "политической" статье 111 УК ("Государственная измена").

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